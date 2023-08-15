Грозы пройдут в Удмуртии 15 и 16 августа

Сегодня, 15 августа, местами по Удмуртии ожидаются грозы. Непогода сохранится до 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жителям напоминают, что при грозах основной фактора опасности — это молнии и сильный ветер. Поражение человека происходит в случае прямого попадания или при прохождении электрического разряда в непосредственной близости. Граждан призывают учитывать данную информацию при планировании маршрута.