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Грозы пройдут в Удмуртии 15 и 16 августа

Сегодня, 15 августа, местами по Удмуртии ожидаются грозы. Непогода сохранится до 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жителям напоминают, что при грозах основной фактора опасности — это молнии и сильный ветер. Поражение человека происходит в случае прямого попадания или при прохождении электрического разряда в непосредственной близости. Граждан призывают учитывать данную информацию при планировании маршрута.

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