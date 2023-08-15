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Прокуратура: Казанский застройщик дал сотруднику Госстройнадзора квартиру в виде взятки

В Казани замглавы ООО «Специализированный застройщик "Мирострой"» передал начальнику Северо-Западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капстроительства Инспекции Госстройнадзора по Татарстану двухкомнатную квартиру в качестве взятки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следствие считает, что взятку подозреваемый передал чиновнику в январе прошлого года. При этом квартира была продана по заведомо заниженной цене, а взамен начальник территориального органа пообещал сокрыть допущенные застройщиком нарушения в ходе строительства и беспрепятственно ввести объект в эксплуатацию.

Позже прокуратурой было возбуждено административное дело против застройщика по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица». В итоге его оштрафовали на 10 млн руб.

"Ъ-Казань"

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