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Назначен заместитель председателя Ростовского облсуда

На должность заместителя председателя Ростовского областного суда назначен Геннадий Проданов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом на должность судей Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону назначены Олег Токарев и Юлия Подгорная, Красносулинского районного суда – Анна Глухова и Виолетта Астахова.

Заместителем председателя Южного окружного военного суда, расположенного в Ростове-на-Дону, стал Андрей Минашкин. Туда же перейдут на работу судьи Денис Степанов, Павел Губарев, и Сакит Лачинов.

Как сообщалось ранее, экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в отношении которых возбуждено уголовное дело о коррупции, в прошлом месяце были доставлены в Москву и арестованы до середины сентября.

Кристина Федичкина

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