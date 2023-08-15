Участника общества русской культуры Татарстана отправили в спецприемник за разжигание ненависти

Вахитовский райсуд Казани отправил в спецприемник участника общества русской культуры в Татарстане Михаила Щеглова. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что господин Щеглов, будучи участником организации «Регионы за единство России», негативно высказался об этносе турков и пытался в негативном фоне выставить мусульман во время выступления в видеоролике под названием «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске».

В итоге его арестовали на 12 суток. Наказание вступает в силу с 15 августа.

"Ъ-Казань"