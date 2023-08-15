2594 жителя Удмуртии пострадали от укуса животных с начала 2023 года

В Удмуртии по итогу семи месяцев 2023 года от укусов животных пострадало 2594 жителя, среди которых 34% — дети. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, показатель обращаемости осталась на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом 67% от числа обращения пришлось на укусы собак. При этом были зарегистрировано случаи бешенства животных в Граховском районе, где человека укусила лиса, в Можгинском районе — по одному случаю укуса лисой и кошкой, в Алнашском районе — рысью. Всем пострадавшим назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.

Чаще всего по поводу укуса животных в медорганизации обращались жители Завьяловского района — 160 случаев, Воткинска — 123, Можги — 77, Увинского района — 56, Кезского района — 30, Глазовского района — 22, Сюмсинского района — 20.