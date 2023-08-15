В Петербурге на улице Куйбышева закончили капремонт дома 1905 года постройки

В Петербурге реставраторы завершили капитальный ремонт фасада дома по улице Куйбышева, построенного в 1905 году, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. В частности, в здании, расположенном в глубине двора, восстановили уникальные деревянные окна.

«Этот жилой дом относится к так называемой рядовой застройке. Но в нем есть немало исторических деталей, которые требовали к себе бережного подхода. В частности, необходимо было отремонтировать исторические деревянные окна парадной лестницы. Когда в доме не было радиаторов отопления, большие окна со специальными нишами служили жителям холодильниками. Специалисты с задачей успешно справились — первозданный облик уникальных окон удалось сохранить»,— рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Новые окна изготовили из лиственницы, материала, который в Петербурге традиционно использовали при изготовлении рам. Восстановив исторические окна, их оснастили современной фурнитурой. В пресс-службе отметили, что работы заняли 4 месяца, а также напомнили, что Фонд капитального ремонта планирует выполнить в этом году свыше 2600 видов работ на общую сумму около 29 млрд руб.

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