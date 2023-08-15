Суд на Урале определил пропорцию вины сторон в ДТП с пони

Свердловский областной суд изменил решение Краснотурьинского городского суда, удовлетворившего иск водителя Toyota Camry Ольги Т. к владельцу пони Анатолию Ч., сообщила пресс-служба облсуда.

По данным суда, в июне 2020 года в Краснотурьинске на улице Свободы произошло ДТП — автомобиль Ольги столкнулся с пони. Она ехала со скоростью 40 км/ч, когда неожиданно для нее лошадь выбежала на дорогу.

Водитель успела вывернуть руль влево, но столкновения избежать не удалось — по касательной автомобиль задел пони и получил повреждения. Эксперты оценили ущерб в 103 тыс. руб.

Ольга после аварии обратилась в Краснотурьинский городской суд с иском к хозяину пони Анатолию. Женщина посчитала, что причиной ДТП стала его халатность. «Истец просила взыскать ущерб в размере 103 тыс. руб., расходы на оплату экспертных услуг — 6,3 тыс. руб., оплату юриста — 5,3 тыс. руб., почтовые расходы — 384 руб., а также госпошлину — около 3,3 тыс. руб.»,— рассказали в пресс-службе областного суда.

По мнению Краснотурьинского городского суда на владельца, который не уследил за пони, было возложено 70% вины в ДТП, а 30% — на водителя Ольгу. Удовлетворив иск частично, суд обязал Анатолия выплатить ущерб Ольге в размере 72,1 тыс. руб. и судебные расходы — порядка 10,7 тыс. руб. В остальной части исковых требований было отказано.

Ответчик не согласился с решением городского суда и обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что водитель автомобиля, двигаясь по дороге, видела, что по обочине без присмотра двигался пони. Согласно ПДД, она должна была снизить скорость, а при необходимости — остановиться. «Но женщина не проявила со своей стороны достаточной осмотрительности и внимательности»,— отметили в облсуде.

Областной суд в результате изменил процент ответственности участников ДТП, возложив 70% вины в происшествии на истца. Таким образом, Анатолий должен возместить Ольге 30,9 тыс. руб. материального ущерба и 4,5 тыс. руб. судебных расходов. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Александр Стародумов

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