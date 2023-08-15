Арбитраж прекратил производство по иску структуры Seven Suns к вице-губернатору Линченко

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску ООО «Специализированный застройщик «СПб Приморское» к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко, следует из картотеки суда.

По информации 78.ru, девелопер отказался от иска.

ООО «Специализированный застройщик «СПб Приморское», подконтрольное строительной компании Seven Suns Development, обратилось в суд с иском о нанесении репутационного ущерба к вице-губернатору Николаю Линченко в конце марта 2023 года.

Причиной стали довольно жесткие высказывания господина Линченко в адрес девелопера в ходе пресс-конференции, где вице-губернатор комментировал ситуацию с социальными объектами. В частности, он заявил, что Seven Suns нарушил обязательства по строительству социальных объектов, некоторые его жилые проекты находились в списке «на контроле» и были сданы в эксплуатацию «не без усилий».

«На всякий случай предостерегаю горожан вообще связывать свою судьбу с этой девелоперской группой»,— уточнял чиновник.

Компания Seven Suns Development с критикой не согласилась и заявила, что все принятые обязательства выполняет. После детального изучения заявления господина Линченко застройщик пообещал дать ему правовую оценку.

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