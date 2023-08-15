В Тюменской области за 6 млрд рублей построили крупнейший в РФ репродуктор индейки

В Исетском районе Тюменской области запустили последний десятый блок племенного репродуктора индейки. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, ГК «Дамате» инвестировала в проект более 6 млрд руб.

Планируется, что каждый месяц предприятие будет производить 1 млн инкубационных яиц. Для жителей Исетского района уже создано 119 новых рабочих мест, а в целом их будет порядка двухсот «Если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы»,— добавил Александр Моор.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Россельхозбанка, в эксплуатацию введены пять площадок родительского стада и пять площадок ремонтного молодняка, а также площадка буртования помета (для превращения в удобрения). «На внутреннем рынке растет спрос на диетическое мясо птицы, и основным драйвером можно назвать именно индейку. Сейчас ее потребление составляет около 3 кг на человека в год, при этом в перспективе по итогам 2030 года этот показатель может увеличиться до 5-6 кг»,— отметила первый заметистель председателя банка Ирина Жачкина.

Все яйца будут поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области. Племенной репродуктор — предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. О планах строительства генетического проекта ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова сообщила в июле 2020 года.

«Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки (бренд «Индилайт») в России. По данным Agrifood Strategies, в 2019 году группа увеличила выпуск этой продукции на 48,36%, до 131 тыс. тонн, заняв 45,47% рынка в натуральном выражении. Кроме того, «Дамате» занимается выпуском и переработкой молока, развивает проект по производству баранины, планирует начать выпуск мяса утки. Выручка группы в 2019 году выросла на 48,8%, до 26,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза, до 1,49 млрд руб.

Полина Хабарова

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