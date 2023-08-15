Расходы на сборы ребенка в школу в Уфе составили в среднем 11,5 тыс. рублей

В Уфе расходы на сборы ребенка в школу в текущем году в среднем составили 11,5 тыс. руб., увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Superjob.

Исследование проводилось в 16 городах-миллионниках. Уфа оказалась на 15 месте. Больше всего потратили на подготовку к учебному году родители в Москве (15 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (13,7 тыс. руб.) и Екатеринбурге (13,6 тыс. руб.). Меньше всего — в Волгограде (11,3 тыс. руб.).

Опрос проводился с 21 июля по 14 августа среди 9 тыс. респондентов — по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

Майя Иванова

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