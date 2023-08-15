Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские киноманы подключают от двух до четырех видеосервисов

Абоненты сотовой связи все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах. По итогам первого полугодия 2023 года аналитики МегаФона зафиксировали рост мобильного трафика видеосервисов вместе с ростом числа их пользователей. Увеличивается и средняя сессия просмотра.

За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов возросло на 13%. По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах выросла на 4% и составила 35 минут.

Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений у пользователей: за первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса – против 2,2 в первом полугодии 2022-го. Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между платформами. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от двух до четырех видеосервисов (48% всех пользователей).

Пользователи чаще всего заходят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье, в эти дни трафик значительно возрастает. При этом на горизонте полугода пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад – на вторую половину апреля.

Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25–35 лет: если годом ранее она составляла 43% всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе – июне 2023 года их доля достигла уже 50%. Доля зрителей в возрасте 17–25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше использовать онлайн-кинотеатры.

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешением растет год от года, как и их ассортимент. Так, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6,7"– 6,9" выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными смартфонами с диагональю 6,7"– 6,9" в 2023 году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Tecno Camon 19, Tecno Pova 3, Tecno Pova 2.

ПАО МегаФон

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...