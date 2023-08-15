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Ярославец взыскал с «Почты России» компенсацию за долгую доставку письма в Сочи

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск жителя города о взыскании компенсации морального вреда за нарушение сроков доставки письма. Решение опубликовано на сайте суда.

Логистический почтовый центр

Логистический почтовый центр

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Логистический почтовый центр

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Истец указал, что 22 апреля этого года ярославец отправил заказное письмо в Сочи Краснодарского края «Почтой России». Контрольный срок пересылки письма между Ярославлем и Сочи составляет шесть календарных дней. Письмо должно было прийти 29 апреля, а пришло только 3 мая, что расстроило заявителя.

«В связи с некачественно оказанной услугой почтовой связи истец испытал ощущения досады, разочарования, ненадежности, т.е. ему был причинен моральный вред»,— говорится в решении суда.

Ярославец обратился в «Почту России» с претензией, но она не была удовлетворена. Нравственные страдания истец оценил в сумму 1000 руб. Суд согласился с фактом нарушения закона о защите прав потребителей.

«Доказательств существования обстоятельств непреодолимой силы, которые могли быть признаны судом основанием для освобождения от ответственности за нарушение срока пересылки, в материалах дела не имеется»,— отметил суд.

Суд снизил сумму компенсации морального вреда в два раза, но присудил штраф в размере 250 рублей. Таким образом, «Почта России» в случае вступления в законную силу решения заплатит 750 рублей.

Антон Голицын

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