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Двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел ВСУ приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его данным, в результате инцидента ранены два мирных жителя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. В тяжелом состоянии он доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде. Еще несколько осколочных ранений получила женщина, она доставлена в районную больницу «в удовлетворительном состоянии». «Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— заверил губернатор.

По его данным, три выпущенных со стороны Украины «артиллерийских мины» разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы после прошлых обстрелов.

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МЧС сообщало об обстреле Новой Таволжанки сегодня в районе 12:20.

Сергей Калашников

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