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Замглавы поволжского БТИ заподозрили в мошенничестве на 80 млн рублей

Полицейские заподозрили замруководителя поволжского БТИ в мошенничестве на 80 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый вывел из своей компании порядка 80 млн руб. Для этого он готовил фиктивные документы о проделанной работе подконтрольной ему компании «Рубикон» .

В настоящее время в офисе компании проходят обыски. Силовики проводят проверку по факту случившегося. Обыски проводятся не только в Казани, но и в филиалах организации в Москве, Пензе и Саратове.

"Ъ-Казань"

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