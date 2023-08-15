Замглавы поволжского БТИ заподозрили в мошенничестве на 80 млн рублей

Полицейские заподозрили замруководителя поволжского БТИ в мошенничестве на 80 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что подозреваемый вывел из своей компании порядка 80 млн руб. Для этого он готовил фиктивные документы о проделанной работе подконтрольной ему компании «Рубикон» .

В настоящее время в офисе компании проходят обыски. Силовики проводят проверку по факту случившегося. Обыски проводятся не только в Казани, но и в филиалах организации в Москве, Пензе и Саратове.

"Ъ-Казань"