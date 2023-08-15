Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче поручительств субъектам МСП

В первом полугодии субъектам малого и среднего бизнеса Челябинской области было выдано 5,43 млрд руб. под поручительство региональной гарантийной организации (РГО). По этому показателю регион вошел в число субъектов-лидеров РФ. Об этом сообщают в экономическом блоке правительства Челябинской области.

В целом по России в январе-июне малый и средний бизнес получил под поручительство РГО 215,1 млрд руб. В аналогичном периоде 2022-го показатель составил 98,7 млрд руб. Среди регионов РФ лидерами по объему полученной с участием РГО финансовой поддержки стала Москва (33,6 млрд руб.), Свердловская область (почти 15,7 млрд руб.) и Московская область (13,3 млрд руб.).

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, поручительство при недостаточности залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов у бизнеса.

«Количество заемщиков выросло в два раза: только за первые шесть месяцев 2023 года поручительством в РФ воспользовались почти 12 тыс. предпринимателей, тогда как в 2022-м — 5,8 тысяч. По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022-го продемонстрировала сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд руб., услуги — более 30 млрд руб., производство – 44 млрд руб.»,— пояснила Татьяна Илюшникова.

В Челябинской области региональной гарантийной организацией является центр «Мой бизнес».

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