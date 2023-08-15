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ROSA RUN пройдет в октябре на курорте «Роза Хутор»

10–13 октября 2024 пройдет ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN. Традиционно майские соревнования состоятся на этот раз в октябре. Четыре дня во время забегов участников будут окружать осенние краски курорта «Роза Хутор».

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

ROSA RUN — первый и единственный 4-дневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году мероприятию будет девять лет. 

В первый день состоится один из самых сложных забегов  — ROSA PEAK: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину гору Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м. 

Во второй день фестиваля посвящен командному забегу ROSA QUEST. Дистанция примерно 10 км. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

В третий день пройдет полюбившийся всем участникам карнавал ROSA CARNIVAL. Участники в костюмах пробегут дистанцию 2,1 км, а лучшие образы будут отмечены специальными призами и подарками. 

В заключительный день начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в ROSA GREEN TRAIL на 8 км, а более опытные бегуны примут участие в ROSA RED TRAIL на 26 км. 

Все участники фестиваля получат трофейную футболку и смогут собрать коллекцию авторских медалей за каждый забег. Гостей также традиционно ждут спортивно-образовательная дневная и развлекательная вечерняя программы. 

«ROSA RUN — это особое событие в жизни нашей команды. Невероятно теплый фестиваль, праздник спорта для всей семьи. В 2020 году мы уже проводили его осенью и теперь повторим этот опыт. Более мягкая, стабильная погода, золотая листва и виды гор украсят наши соревнования. Я надеюсь, еще больше участников откроют для себя фестиваль ROSA RUN»,— рассказал Владимир Шейкин, генеральный директор ROSA RUN.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

«Мы рады вновь принять этот популярный праздник спорта и хорошего настроения. Уверен, что все участники фестиваля испытают только самые позитивные эмоции от впечатляющих горных ландшафтов, возможностей нашего курорта, преодоления себя на дистанциях и радости побед. Из года в год число любителей бега в горах Сочи растет, что неудивительно — программа ROSA RUN всегда отличается разнообразием форматов и прекрасным балансом между спортом, знаниями и развлечениями. Каждый найдет для себя что-то важное и интересное»,— отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

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ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», rosakhutor.com

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