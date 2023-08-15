Четверо жителей Краснодара осуждены за организацию занятий проституцией

В Краснодаре вступил в силу приговор четверым местным жителям, которые осуждены к различным срокам за организацию занятия проституцией с применением насилия или с угрозой насилия, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Нелегальный бизнес просуществовал в Краснодаре с августа 2016 по июль 2020 года. По данным суда, жители Краснодара Александр Облогин, Александр Абрамов, Василий Киселев и Арсен Лазарян публиковали объявления о высокооплачиваемой работе для девушек, а затем заставляли девушек оказывать сексуальные услуги. Группа сутенеров договаривалась с клиентами, используя методы конспирации, а затем доставляла девушек в бани, сауны и гостиницы Краснодара.

Подсудимые частично признали себя виновными, утверждая, что они якобы не применяли к девушкам насилие. В зависимости от роли каждого из фигурантов суд назначил наказание Александру Облогину – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, Александру Абрамову и Василию Киселеву – по 3 года 8 месяцев колонии общего режима, Арсену Лазаряну – 4 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар