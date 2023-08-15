Систему мониторинга лесных пожаров в Прикамье оснастили новыми видеокамерами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в подключении новых видеокамер к системе мониторинга лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Оберегать лесной фонд от пожаров помогает система мониторинга «Лесохранитель». По всему региону установлены камеры видеонаблюдения, которые реагируют на задымления. Сигнал о пожаре поступает в диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра.

«Поучаствовал в запуске 15 новых камер — теперь их 55,— пишет Дмитрий Махонин.— Видим, что они дают хороший результат. За этот сезон система реагировала 296 раз на задымления вблизи лесного фонда, обнаружено 36 лесных пожаров. Всего с 2020 года предотвратили 721 возгорание. В комплексе с авиа- и наземным патрулированием и космомониторингом это дает нужный эффект: с начала года 91% лесных пожаров удалось ликвидировать в первые сутки».

В планах краевых властей дальнейшее оснащение «Лесохранителя». К 2024 году общее количество подключенных видеокамер достигнет 70. «Коллеги из лесопожарного центра завели мне аккаунт в системе — теперь буду наблюдать не только за краевыми стройками, но и за лесами»,— написал глава региона.