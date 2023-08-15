Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько сократилось количество сделок с привлечением денег банка в сегменте высокобюджетной первичной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сегменте высокобюджетной первичной недвижимости потенциальным покупателям доступны разные финансовые инструменты. Большинство российских девелоперов готовы согласовать индивидуальный график оплаты квартиры или апартаментов в новостройке высокого класса. Сроки беспроцентной рассрочки могут варьироваться от 1 года до 3 и более лет в зависимости от предполагаемой даты ввода объекта в эксплуатацию. А первоначальный взнос может составить от 10% от стоимости приобретаемого лота.

Сделкам в рассрочку с бюджетом от 100 млн руб. стали отдавать предпочтение все больше клиентов. Хотя еще два года назад они активно привлекали банковское финансирование для покупки недвижимости элитного и премиального класса. Это было относительно удобно и выгодно. Но сейчас, по данным Urbanus.ru, в сравнении с первым полугодием 2022-го количество оформленных кредитов на сверхкрупные суммы сократилось в два раза.

Год назад в обозначенной ценовой категории было зарегистрировано 34 сделки с кредитной основой. Это составляло более 15% от всего пула реализованных объектов. А за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано лишь 18 случаев, когда заемные средства выдавались для покупки сверхдорогой недвижимости. Кроме того, сузился круг банков, кредитующих подобные сделки. В первой половине этого года ипотеку на дорогие лоты предоставляли только 10 банков. А самым дорогим объектом, купленным в ипотеку, стали апартаменты площадью более 340 кв. м за 710 млн руб.