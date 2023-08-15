«Камский кабель» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала

На площадке «Камского кабеля» состоялось совещание Ассоциации энергетиков Западного Урала, на котором вручили награды по результатам работы за 2022 год. Лучшим энергоэффективным предприятием был признан «Камский кабель», а заместитель главного энергетика компании Михаил Тарасов стал лучшим энергетиком Западного Урала.



В рамках совещания состоялись выступления представителей энергосервисных предприятий по актуальным вопросам. Представители «Камского кабеля» поделились результатами, достигнутыми компанией во внедрении ресурсо и энергосберегающих технологий, оборудования, передовым опытом повышения энергоэффективности и экологизации производства.

«Для повышения энергоэффективности предприятия мы ведем постоянную работу по замене и модернизации существующего тепло- и электроэнергетического оборудования. В частности, масляные трансформаторы заменяем сухими, а традиционные источники освещения – светодиодными. К тому же в настоящее время ведется проектирование собственной ко-тельной «Камского кабеля», ее ввод в эксплуатацию позволит существенно снизить затраты предприятия», – прокомментировал заместитель главного энергетика ООО «Камский кабель» Михаил Тарасов.

Ассоциация энергетиков Западного Урала (АЭЗУ) была создана в 1997 году. За 25 лет активной деятельности организация внесла большой вклад в сохранение баланса интересов потребите-лей и производителей энергии, снижение энергоемкости, повышение энергоэффективности экономики Пермского края.

«Камский кабель» входит в состав АЭЗУ с момента ее создания, вносит значительный вклад в снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности производства в регионе, повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции, внедрив инновационную комплексную систему управления энергоэффективностью.

ООО "Камский кабель"