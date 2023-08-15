Край заплатит «Сатурн-Р» за изымаемый участок в Данилихе на 2 млн рублей больше

Арбитражный суд Пермского края завершил рассмотрение заявления регионального управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) о принудительном изъятии у ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» участка площадью 1,3 тыс. кв. м по ул. Полевой, 22. По информации в картотеке суда, с данным заявлением УАДиТ обратилось в декабре прошлого года. Компенсацию за изымаемое имущество ведомство попросило установить в размере 7,8 млн руб. Суд удовлетворил заявление управления — участок перейдет в краевую собственность. Однако размер возмещения, которое необходимо выплатить застройщику, суд установил выше — 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Спорный участок является частью территории под домом ЖК «Данилиха», построенным холдингом «Сатурн-Р». Изъятие земли потребовалось для строительства дороги на ул. Крисанова. Всего для этих целей в краевую собственность планируется изъять 17 земельных участков и 16 расположенных на них построек.