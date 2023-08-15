«Смартфон привлекателен не только внешне»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, чем оснащен гаджет, а также о его внешних характеристиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

В тех случаях, когда производитель смартфона сознательно идет в нишу имиджевых моделей, внешность устройства требует повышенного, а иногда и основного внимания. Именно так случилось с флагманской серией Realme. В разработке эстетики Realme 11 Pro+ участвовал Маттео Менотто. Это бывший дизайнер Gucci, успевший за свою карьеру посотрудничать также с Bulgari и Chanel. После такого неймдроппинга гигагерцы, мегапиксели и прочие технические характеристики оказываются на втором плане.

У меня на тестировании была модель в зеленом цвете. Но это не тот зеленый из фирменной палитры Gucci. Для Realme 11 Pro+ дизайнеры выбрали спокойный цвет, который справедливо было бы назвать оливковым. Мне он также напомнил изнанку листьев белой ивы. Для задника создатели смартфона выбрали так называемую экокожу. Посередине ее вертикально разделили спрятанной под прозрачный материал полоской ткани. И последнюю обрамляет имитация прострочки. Мелкие детали, которые на самом деле формируют внешность.

Тактильно синтетическую природу экокожи не спрятать, хоть в ощущениях и можно найти что-то кожаное. В любом случае такая фактура приятнее гладкого пластика. Царапин, сколов и потертостей за пару недель на покрытии не осталось. Это хорошо, потому что защищать Realme 11 Pro+ комплектным чехлом преступно. Он ужасен, хоть свою утилитарную функцию, безусловно, выполняет. Мне искренне любопытно, в курсе ли Маттео Менотто, что по умолчанию предлагается натягивать на его творение.

Смартфон оказался привлекателен не только внешне, но и своим оснащением. Изогнутый Full HD+ дисплей с частотой до 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма. В качестве основного фотосенсора инженеры взяли на вооружение Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией. В стандартном режиме фото в распоряжении пользователя набор из самых комфортных, по моему мнению, оптических режимов: широкий, одно-, двух- и четырехкратное увеличение.

Место под чипсет разработчики отдали свежему Dimensity 7050 5G. При этом смартфон снабдили емким аккумулятором на 5000 мАч и дополнили комплект зарядкой SUPERVOOC мощностью 100 Вт. Набор получается привлекательным. Впечатление от имиджевого 11 Pro + портит реклама в фирменном магазине приложений Realme и бардак из предустановленных иконок для загрузки рекомендуемых.