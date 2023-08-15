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При происшествии с аммиаком в Чайковском пострадали люди

В одном из зданий мясокомбината в Чайковском произошла утечка аммиака. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило в 10 часов 20 минут местного времени. К месту происшествия выехали 39 человек личного состава и 12 единиц техники, среди которых 21 человек из МЧС. Выхода газа из здания не допущено, оттуда самостоятельно эвакуировались 220 человек.

«РБК-Пермь» со ссылкой на минздрав края указывает, что в результате происшествия пострадали три человека, двое были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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