В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с КАМАЗом

В Курагинском районе Красноярского края в ДТП погибли три человека. По данным краевого МВД, столкновение произошло в районе села Брагино на 24 км автодороги Курагино-Тагашет.

Установлено, что днем 15 августа произошло столкновение КАМАЗа и «Волги». По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения, управляя легковым авто, не предоставил преимущество в движении грузовику.

В результате чего погибли водитель и две пассажирки «Волги» 24-ех и 69-ти лет.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Ольхонском районе Иркутской области автомобиль Toyota Caldina съехал с проезжей части и перевернулся. В салоне находилась семья с тремя детьми. Ребенок семи лет был доставлен в ближайшую больницу, врачам не удалось его спасти.

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Александр Киселев