Главный тренер «Ахмата» уволен после игры с «Пари НН»

После матча с нижегородским клубом «Пари НН» грозненский футбольный клуб «Ахмат» заявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Матч состоялся 14 августа в Нижнем Новгороде и закончился победой нижегородской команды со счетом 2:0. В официальном сообщении «Ахмата» говорится, что увольнение Сергея Ташуева произошло по соглашению сторон. В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, что в 2022 году руководство «Ахмата» уволило главного тренера Андрея Талалаева прямо во время игры с «Пари НН». Он покинул домашнее поле «Ахмата» во время перерыва. Нижегородская команда тогда выиграла со счетом 3:1.

В свою очередь генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана. Он назвал недостоверной появившуюся информацию о том, что перед главным тренером была поставлено условие об обязательной победы над «Ахматом» и что в противном случае ему грозило увольнение. «Эта информация не является правдой. И даже ни в каком формате не обсуждалась в клубе»,— уточнил гендиректор «Пари НН».

Андрей Репин