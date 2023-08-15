Жителя Екатеринбурга осудили на 9,5 лет за покушение на убийство покупателя супермаркета

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя 1968 года рождения к девяти с половиной годам лишения свободы за попытку покушения на покупателя круглосуточного магазина на улице Репина в декабре 2022 года, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. Он обвинялся по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Преступление произошло утром 11 декабря 2022 года. По данным отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, около пяти часов утра 39-летний местный житель зашел в круглосуточный супермаркет на улице Репина купить алкоголь. За ним в тоже время пришел подсудимый в алкогольном опьянении, чтобы навестить сожительницу, которая работала там кассиром. Вскоре у него на почве ревности и личной неприязни начался конфликт с покупателем. Пьяный мужчина достал нож и стал наносить удары оппоненту.

Пострадавший и один из находившихся в торговой точке мужчин оказали нападавшему активное сопротивление, подчеркнули в полиции. Тогда преступник скрылся.

Раненого с множественными колото-резаными ранами доставили в городскую больницу №40. Согласно справке, ему причинен тяжкий вред здоровью.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался нигде не работающий местный житель, ранее судимый за побои и угрозу убийством.

Александр Стародумов

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