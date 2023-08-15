Размер субсидиарной ответственности руководителей застройщика Первого Пермского микрорайона определен в 2,1 млрд рублей

Краевой арбитраж определил размер субсидиарной ответственности руководителей ООО «КамСтройИнвест» Алексея и Ирины Лобановых, им предстоит выплатить 2,1 млрд руб. Об этом сообщает «Новый компаньон». Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в срок до 19 августа.

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Конкурс на застройку участка площадью 28,3 га «КамСтройИнвест» выиграл в 2012 году. Финансировать строительство предполагалось за счет средств, привлеченных в банке «БФГ-Кредит», и договоров долевого строительства. Квартиры по таким договорам в итоге приобрело ООО «Регион», подконтрольное будущей супруге Алексея Лобанова. В 2016 году строительство прекратилось. Потерпевшими по делу признали 280 человек. Общую сумму ущерба, причиненного дольщикам, следствие оценивало более чем в 1 млрд руб.

В мае 2020 года Мотовилихинский суд Перми признал руководителей застройщика Первого Пермского микрорайона — супругов Алексея и Ирину Лобановых виновными в мошенничестве и растрате. Господин Лобанов был приговорен к шести годам, а его супруга — к шести с половиной годам лишения свободы. Наказание Алексей Лобанов отбывал в колонии общего режима в Березниках. В мае 2021 года ему смягчили наказание и перевели в колонию-поселение.