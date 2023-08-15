Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какой компанией создан и где будет представлен новый автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pininfarina Automobili Фото: Pininfarina Automobili

С 11 августа в окрестностях города Монтерей в Калифорнии проходит очередная так называемая Неделя скорости — букет различных мероприятий, наиболее знаковыми из которых считаются выступления гоночных автомобилей самых разных времен на автодроме «Лагуна Сека», а также конкурс элегантности в местечке Пеббл-Бич. На изумрудной зелени лужаек прямо на берегу Тихого океана стоят и ездят десятки уникальных автомобилей, многие из которых были выпущены в начале прошлого века.

Я был на этом мероприятии лет десять назад и помню, что самое сильное впечатление на меня произвели не сияющий лак кузовов и хромированной отделки уникальных машин, а простецкая демократичная обстановка. Даже не верилось, что вот эти люди в канотье и галстуках-бабочках, которые валяются на траве и пьют шампанское из пластиковых стаканчиков, — обладатели многомиллионных состояний. И никаких тебе быков-охранников с пружинками из ушей.

Но все меняется. Если раньше главными участниками шоу часто были «американцы» начала прошлого века — Cadillac, Duesenberg, Pierce-Arrow, а также общепризнанная в мире классика типа Bugatti Atlantic, то последние годы площадка все больше используется для показа совсем новых дорогих машин из Старого Света. Например, компания Pininfarina Automobili обещает показать «коллекционный шедевр для взыскательных клиентов», как написано в релизе, сверхдорогой электрический кроссовер B95.

Впрочем, и в Европе сейчас все немного иначе. Упомянутую компанию не надо путать со знаменитым дизайн-бюро Pininfarina, когда-то проектировавшим кузова для Ferrari, Maserati и Alfa Romeo. В 2015 году компания была куплена индийским холдингом Mahindra Group, после чего, почему-то в Мюнхене, была создана фирма Pininfarina Automobili, перед которой поставлена задача торговать не дизайном, а конкретными автомобилями. Так что те самые господа в канотье и бабочках станут первыми, кто сможет посмотреть и, возможно, заказать электромобиль, созданный в Германии итальянцами на индийские деньги.