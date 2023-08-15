Астраханский губернатор рассказал о региональном производстве дронов

В Астраханской области запустили производство беспилотников. Подробностями в своем Telegram-канале поделился губернатор Игорь Бабушкин. Глава региона уточнил, что армия использует дроны для контроля обстановки, разведки и в качестве боевого средства.

В Астраханской области делают беспилотники «Лотосник». «Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, так и в окно или даже в люк танка. Они управляются в мануальном режиме, пилот надевает очки и видит всю картину», — рассказал господин Бабушкин.

Губернатор уточнил, что дрон может нести снаряд весом до 3 кг, при этом сохранять скорость до 90 км/ч. Главным отличием "Лотосника«от других моделей называют его низкую стоимость — в несколько раз ниже иностранных аналогов. Доработка беспилотника продолжается, сейчас специалисты разрабатывают систему самоуничтожения и обхода радиоэлектронной борьбы.

Первую партию «Лотосников» планируют передать бойцам СВО. Игорь Бабушкин отметил, что также беспилотники смогут использовать для аэросъемки, нужд сельского хозяйства, в строительстве и на крупных предприятиях. Мощности астраханского производства хватит на 500 дронов в месяц.

Дарья Васенина

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