Водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил молодую девушку в Сарапуле

Сегодня, 15 августа, в Сарапуле на перекрестке улиц Азина и Дубровская произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает «МВД Медиа», 56-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ сбил девушку 1995 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Водитель автобуса при этом скрылся, однако в скором времени был задержан. Мужчина рассказал, что не заметил девушку. По предварительным данным, она выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.