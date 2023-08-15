Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил молодую девушку в Сарапуле

Сегодня, 15 августа, в Сарапуле на перекрестке улиц Азина и Дубровская произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает «МВД Медиа», 56-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ сбил девушку 1995 года рождения.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Водитель автобуса при этом скрылся, однако в скором времени был задержан. Мужчина рассказал, что не заметил девушку. По предварительным данным, она выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...