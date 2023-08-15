Субсидирование жилья для молодых семей в Татарстане выросло до 100 млн рублей

Объем финансирования программы «Обеспечение жильем молодых семей» увеличилось в Татарстане до 100 млн руб., что вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Минмолодежи региона Ринат Садыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Видим, что финансирование программы претерпевает положительные изменения по решению раиса республики»,— отметил господин Садыков.

Всего за время работы программы субсидию на покупку жилья получили 350 молодых семей. Общая сумма предоставленных средств превысила 400 млн руб.

"Ъ-Казань"