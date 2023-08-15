В Бутурлинском районе за 600 млн рублей построят ферму на тысячу голов

Товарищество на вере «Михеев и компания» инвестирует 600 млн руб. в закупку стада и строительство молочной фермы на тысячу голов в Бутурлинском районе Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, инвестиции непосредственно в строительство животноводческого комплекса составят 267 млн руб., из которых около 133 млн руб. — региональная субсидия.

На новой ферме коровы будут содержаться на свободном выгуле. Также там строится доильно-молочный блок и родильное отделение.

Запуск фермы запланирован на 2024 год.

Андрей Репин