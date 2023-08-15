Патрулирование лесов усилили в Удмуртии из-за участившихся пожаров

В Удмуртии из-за аномальной жаркой погоды усилили патрулирование лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Всего с начала 2023 года произошло 42 лесных пожара, а в прошлом году — девять.

Патрулированием занимаются сотрудники МЧС по Удмуртии, а также добровольцы. Под проверку попадают прибрежные зоны и лесные массивы в местах отдыха людей. В частности, особое внимание уделяется Волковскому карьеру в Воткинском районе.

В ведомстве напомнили, что за нарушения правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит до 30 тыс. руб. штрафа. При этом за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.