Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Патрулирование лесов усилили в Удмуртии из-за участившихся пожаров

В Удмуртии из-за аномальной жаркой погоды усилили патрулирование лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Всего с начала 2023 года произошло 42 лесных пожара, а в прошлом году — девять.

Патрулированием занимаются сотрудники МЧС по Удмуртии, а также добровольцы. Под проверку попадают прибрежные зоны и лесные массивы в местах отдыха людей. В частности, особое внимание уделяется Волковскому карьеру в Воткинском районе.

В ведомстве напомнили, что за нарушения правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит до 30 тыс. руб. штрафа. При этом за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...