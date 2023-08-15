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Суд обязал ООО «Порт Мечел-Темрюк» защитить морскую акваторию от загрязнения

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Темрюкского райсуда, который обязал ООО «Порт Мечел-Темрюк» в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в силу оборудовать причалы своего портового комплекса ливневой канализацией для защиты моря от загрязнения, информация размещена в картотеке суда. Решение вынесено по заявлению заместителя Новороссийского транспортного прокурора.

ООО «Порт Мечел-Темрюк» ведет перегрузку угля на территории порта Темрюк, в собственности компании находятся четыре причала и две складских площадки. Проверка Росприроднадзора и прокуратуры установила, что система дождевой канализации на объектах не поддерживается в рабочем состоянии (частично закрыта плитами и завалена углем), сбор сточных вод надлежащим образом не обеспечен, что создает риск попадания загрязненных стоков в море.

Компания «Порт Мечел-Темрюк», не оспаривая установленные проверкой нарушения, в суде ссылалась на то, что предприятие в 2020 году заключило договор на разработку проекта ливневой канализации, но процесс затянулся, так как в течение нескольких лет проводились корректировки проекта, согласование стройки с собственниками земельных участков. Ответчик просил предоставить годичный срок на исправление ситуации, но суд согласился с мнением прокуратуры о том, что при длительном невыполнении требований природоохранного законодательства нарушаются права местных жителей на благоприятную окружающую среду.

Анна Перова, Краснодар

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