Виновным в разливе 21 тыс тонн топлива в Норильске назначили исправительные работы

В Красноярском крае Норильский горсуд вынес приговор четырем работникам АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Как сообщает краевая прокуратура их признали виновными по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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По данным суда, директор ТЭЦ-3, главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации и начальник котлотурбинного цеха не обеспечили безопасную работу производственного объекта. В результате чего 29 мая 2020 года произошел разлив более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Суд назначил каждому из обвиняемых штраф в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, а также исправительные работы на срок до 1 года и 6 месяцев с удержанием 10% из зарплаты.

Примерно 6 тыс. тонн солярки попали в грунт, остальные 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Изначально власти Красноярского края присвоили аварии статус регионального уровня, однако вскоре президент РФ Владимир Путин поднял его до федерального.

Производственная авария нанесла ущерб окружающей среде на сумму в 205 млрд. руб. Компания полностью компенсировала эту сумму.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в феврале 2021 года арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Росприроднадзора и взыскал с Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») 146,1 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за аварии.

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Александр Киселев