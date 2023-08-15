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обновлено 12:28

Власти Березников нарушили закон о конкуренции при сносе аварийных домов

Пермское УФАС уличило власти Березников в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на снос аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, с января 2021 года по февраль 2023-го ГКУ «Управление капитального строительства» Березников заключило 19 контрактов с различными подрядчиками на снос аварийных домов без проведения конкурентных процедур. Позже представители управления капитального строительства заявили, что контракты заключались в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также из-за необходимости экстренного расселения и сноса жилых домов, признанных аварийными. Однако, по данным УФАС, договоры заключались регулярно, а время между принятием решения о сносе дома и заключением контракта составляло от двух до пяти месяцев. Следовательно, ситуация не была чрезвычайной, а указанные работы не являлись безотлагательными. УФАС установило также, что в протоколах комиссии по чрезвычайным ситуациям не указывалось на наличие чрезвычайных обстоятельств, а ограничение доступа посторонних лиц и отключение дома от коммуникаций являлось достаточной мерой безопасности.

УФАС пришло к выводу, что заказчик имел достаточно времени на проведение торгов для выявления лучших ценовых предложений и условий исполнения контракта. Управление капитального строительства, необоснованно заключившее контракты с единственным поставщиком, нарушило закон о закупках, что привело к ограничению конкуренции при проведении закупок и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Должностные лица ГКУ «Управление капитального строительства» были привлечены к административной ответственности. Не согласившись с выводами УФАС, заказчик пытался оспорить их в Арбитражном суде Пермского края и Ленинском суде Перми. Обе инстанции признали решения УФАС правомерными.

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