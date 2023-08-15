Прекращено банкротство застройщика проблемного ЖК «Космолет»

Производство по делу о несостоятельности ООО «Кольцо» прекращено. Решение принял арбитражный суд Самарской области. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Фото: Минстрой Самарской области

Решение принято по заявлению публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Ранее, в августе текущего года, в адрес организации поступило обращение от регионального правительства, в котором чиновники ходатайствовали об отзыве заявления о признании ООО «Кольцо» банкротом. Это связано с возобновлением

строительно-монтажных работ на объекте – ЖК «Космолет».

ЖК «Космолет» находится на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Он числится в государственном реестре проблемных объектов долевого строительства. Ранее стало известно о том, что ЖК «Космолет» планируется достроить к концу 2023 года.

Георгий Портнов