Средние траты на подготовку детей к школе заметнее всего выросли в Казани

В среднем траты на подготовку детей к школе заметнее всего выросли в Казани. Они составили в этом году 13,5 тыс. руб., что на 13% больше по сравнению с показателями прошлого года. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На столько же процентов траты на подготовку детей к школе выросли в Екатеринбурге. Там они составили 13,6 тыс. руб.

Дороже всего подготовка детей к школе обходится в Москве и Санкт-Петербурге. Там стоимость составляет 15 тыс. и 13,7 тыс. руб. соответственно.

Опрос проводился с 21 июля по 14 августа этого года среди родителей школьников. В нем приняли участие по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

"Ъ-Казань"