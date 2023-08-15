Зарубежные СМИ: Какие обвинения выдвинуты против Дональда Трампа?

Экс-президенту США Дональду Трампу вновь предъявили обвинения — уже по четвертому уголовному делу. На этот раз речь идет о выборах в Джорджии в 2020 году. Местное Большое жюри посчитало, что бывший президент пытался повлиять на итоги голосования. Трампу среди прочего вменяют телефонный разговор с госсекретарем штата, в ходе которого он требовал найти «достаточное число голосов» для победы в Джорджии. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Помимо Трампа, обвинения выдвинуты против 18 человек, среди которых бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, юрист и консультант Трампа Джон Истман.

«Трамп и другие обвиняемые отказались признать поражение в 2020 году, и они сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить итоги выборов»,— приводит Reuters текст заключения.

Из 41 пункта обвинения 13 выдвинуты лично против Трампа. Среди них нарушение закона штата Джорджия о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях. Он же — закон RICO — использовался для борьбы с мафией, только за его нарушение грозит 20 лет лишения свободы.

Этот закон — главное отличие от похожих федеральных обвинений в попытке отменить результаты выборов, которые выдвинул спецпрокурор Джек Смит в начале августа. Но избиратели одно от другого не отличат, говорят собеседники The New York Times, поскольку для них это своего рода белый шум.

Это красноречиво говорит о том, насколько Трамп изменил Америку за восемь лет. Когда-то нация шарахалась от кандидатов, уличенных в вождении в нетрезвом виде, теперь же и обвинения в подрыве демократии мало кого смущают, отмечает издание. Сама мысль о том, что такой список преступлений не мешает баллотироваться, ошеломила бы всех 44 предыдущих президентов, включая республикацев.

Господин Трамп вот-вот станет профессиональным ответчиком, продолжает NYT. Его уже признали виновным в сексуальных домогательствах, его компанию — в мошенничестве. До мая у Трампа запланированы еще пять судебных процессов, подсчитало издание. Причем в одном адвокат Трампа может представлять его интересы, а в другом — выступать свидетелем обвинения, уточняет Politico.

«Стол накрыт»,— заключает NYT. Всего 91 преступление, каждое из которых может отправить Трампа в тюрьму на годы. Страна должна приготовиться к тому, что, несомненно, будет названо «процессом века», за которым последует следующий «процесс века», а потом еще один и еще.