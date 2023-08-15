В Кургане в День города ограничат движение транспорта

В связи с празднованием Дня города в Кургане 19 августа будет закрыто движение транспорта на участках трех улиц. Ограничения вводятся с 6 до 23 часов, уточняют в мэрии.

Движение закроют по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по Володарского от Гоголя до К. Маркса, по улице Пушкина от Ленина до Комсомольской. Также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта по улице Комсомольская в промежутке от Гоголя до Пушкина, по Пушкина от Ленина до Комсомольской, по К. Маркса от Ленина до Володарского.

«Также будет изменена схема организации дорожного движения на пересечении улиц Гоголя и Ленина на подходе по улице Гоголя от Пролетарской — будет открыт левый поворот»,— дополняют в администрации города.

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