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Завершены ходовые испытания построенного на «Красном Сормове» краболова

Ходовые испытания первого российского краболова-процессора «Вайгач», построенного на нижегородской верфи «Красное Сормово», завершены. Об этом сообщили на судостроительном заводе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судно испытали в Финском заливе в районе острова Гогланд. Специалисты проверили ходовые характеристики краболова, системы автоматики, связи и навигации, а также остального оборудования. «Сейчас мы анализируем замечания и пожелания заказчика, которые были выданы по итогам проверки судна», – отметил заместитель начальника конструкторско-технологического управления завода «Красное Сормово» Александр Молев.

После испытаний «Вайгач» пойдет в док для осмотра. Затем судно передадут заказчику — Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму. Для него «Красное Сормово» планирует построить пять краболовов в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль».

Владимир Зубарев

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