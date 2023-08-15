В первом полугодии поступления в бюджет Кубани увеличились почти на треть

С января по июнь текущего года в бюджет Краснодарского края удалось привлечь 177 млрд руб. налоговых и неналоговых начислений, что почти на треть больше аналогичного периода 2022 года, сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на заявление губернатора Вениамина Кондратьева. В 2023 году в консолидированный бюджет края планируют мобилизовать не менее 430 млрд руб.

По данным главы региона, прирост поступлений отмечен по всем бюджетообразующим доходным источникам. В первую очередь это касается налоговых поступлений, в которые входят НДФЛ, налоги на прибыль и имущество организаций, акцизы, поступления от самозанятых и предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. «Несмотря на современные вызовы, мы продолжаем сохранять темпы экономического роста, обеспечивать стабильность финансовой системы региона», – отметил господин Кондратьев.

Краснодарский край входит в пятерку российских лидеров по объему бюджетных доходов.

Анна Перова, Краснодар