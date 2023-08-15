Спрос на репетиторов по информатике в Ижевске вырос на 175%

Столица Удмуртии оказалась на втором месте в рейтинге городов по динамике роста спроса на услуги репетиторов по предметам школы и вуза. В Ижевске по отношению к 2022 году показатель вырос на 92%, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом у лидера рейтинга Уфы рост оставил 95%, Красноярска — 79%, Калининграда — 69%, Екатеринбурга — 68%, Москвы — 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, перед началом учебного года в Ижевске отмечается рост спроса на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам. Так, к литературе интерес вырос на 88%, русскому языку — 98%. Одним из самых популярных предметов также оказалась информатика, спрос на репетиторов по которой увеличился на 175%, математика — 138%, физика — 136%.