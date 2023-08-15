Подготовка к учебному году обошлась Саратовской области в 3,4 миллиарда рублей

В Саратовской области на подготовку образовательных заведений к новому учебному году в общей сложности выделили более 3,4 миллиарда рублей. Об этом рассказала сегодня, 15 августа, заместитель министра образования региона Ирина Чинаева на заседании комитета по образованию и культуре облдумы.

По словам чиновницы, на упомянутые деньги, в частности, должны открыть школу в ЖК «Ласточкино» на 550 мест; пристройку к школе в Татищевском районе; комплекс школы № 77; а также корпус лицея на 240 мест.

Из упомянутых 3,4 млрд руб, 1,4 млрд — средства Саратовской области. 1,7 млрд рублей в регион поступили по федеральным программам; еще 397,3 млн выделили муниципальные бюджеты.

Никита Маркелов

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