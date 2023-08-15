Глава СКР заинтересовался передачей саратовского пруда индустриальному парку

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения СМИ о возможной передаче пруда в Ленинском районе Саратова индустриальному парку, рассказали в информационном центре ведомства.

Журналисты писали о вероятности передачи пруда в поселке Соколовый для нужд строящегося там «Столыпинского индустриального парка». Местные жители недовольны происходящим, поскольку используют водоем для полива участков, а также «считают, что подобные намерения должны выноситься на общественные обсуждения и требуют проведения экологической экспертизы».

Генерал юстиции Бастрыкин запросил доклад о ситуации у и. о. руководителя СУ СКР Саратовской области Дмитрия Костина.

Дарья Васенина

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