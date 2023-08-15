Автомобилисты в Башкирии заплатили более 1,5 млрд рублей штрафов

За семь месяцев текущего года благодаря работе дорожных камер в бюджет республики «поступило 1,2 млрд руб. штрафов», сообщила на оперативном совещании правительства республики вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова. Общая сумма штрафов за нарушение ПДД, по словам министра, к 1 августа составила 1,57 млрд руб.

«Нет желания эти деньги у людей забирать, но по сути, жизни спасаем. 200 человек за полгода на тот свет отправились на дорогах. Эти деньги идут, опять же, на дорожный фонд, на восстановление»,— прокомментировал статистику глава Башкирии Радий Хабиров.

Влада Шипилова

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