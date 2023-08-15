В Челябинской области продают право аренды озера за 2 млн рублей

В Каслинском районе выставили на продажу за 2 млн руб. право аренды пресноводного озера Жупино. Объявление об этом опубликовано на портале «Авито».

Водоем находится в аренде до 20 марта 2045 года. Озеро зарыблено щукой, карпом, пелядью и линем, его площадь составляет 40 га.

«Объект идеально подходит для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы (карп, амура, пеляди, щуки. судака), глэмпинга и экопоселка»,— говорится в объявлении.

Вместе с водоемом покупатель получит земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м, который можно использовать для строительства базы отдыха.

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