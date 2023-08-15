На Дону возбуждено 168 административных дел за выжигание сухой растительности

С начала пожароопасного периода за выжигание сухой растительности и мусора в Ростовской области возбуждено 168 административных дел. Основная часть нарушений зафиксирована в Волгодонске, а также в Зимовниковском, Волгодонском, и Октябрьском (с) районах. Об этом сообщила региональная административная инспекция.

Сотрудники инспекции составляют административные протоколы по статье 4.5 областного закона «Об административных правонарушениях», которая определяет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению выжигания сухой растительности. Штрафные санкции для граждан достигают 4,5 тыс. руб.; для должностных лиц – 45 тыс. руб.; юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. руб.

Сергей Иванов