«Евростройхолдинг+» выиграл тендер на ремонт Казанского кремля

Компания «Евростройхолдинг+» победила в тендере на ремонт и реставрацию объектов Казанского кремля. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сумма контракта составила 691,1 млн руб., что на 3 млн руб. меньше изначальной суммы. Победитель тендера должен провести противоаварийные работы в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, установить вытяжку в мечети «Кул-Шариф» и заменить там системы звукоусиления. Также необходимо заняться благоустройством территории Казанского кремля.

Все работы должны быть выполнены к 12 декабря 2023 года. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"