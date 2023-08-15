Челябинские перевозчики в июле получили штрафы на 643 тыс. рублей

В июле контролеры проверили 337 автобусов, выполняющих рейсы по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации. По итогам выявленных нарушений перевозчикам назначены штрафы на общую сумму более 643 тыс. руб. Об этом сообщают в казенном госучреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

В числе основных нарушений — отсутствие информации о тарифах и стоимости проезда, неработающие кондиционеры. Также не все пассажиры могли оплатить проезд по безналично, поскольку терминалы либо не были в зоне их доступности, либо не функционировали вовсе. Отдельные перевозчики нарушили тариф на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам.

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